Swisscom Aktie News: Swisscom am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Die Swisscom-Aktie kam im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 586,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 11'168 Punkten tendiert. Die Swisscom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 589,80 CHF aus. Im Tief verlor die Swisscom-Aktie bis auf 583,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 586,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 27'714 Swisscom-Aktien den Besitzer.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 22,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 25,00 CHF. Am 09.02.2023 hat Swisscom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,28 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2'887,00 CHF umgesetzt, gegenüber 2'840,00 CHF im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2023 erfolgen. Swisscom dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2024 präsentieren.

In der Swisscom-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 32,85 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch