Swisscom Aktie News: Swisscom präsentiert sich fester

Die Swisscom-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1.2 Prozent im Plus bei 532.40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 12'306 Punkten steht. Bei 532.60 CHF erreichte die Swisscom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 525.60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 26'121 Swisscom-Aktien gekauft oder verkauft.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 28.96 CHF je Swisscom-Aktie.

Die Swisscom Gruppe ist das grösste Telekommunikationsunternehmen in der Schweiz. Über ihre Konzerngesellschaften deckt das Unternehmen die inländische Nachfrage nach Dienstleistungen und Produkten in den Bereichen Sprach- und Datenkommunikation für Privat- und Geschäftskunden ab. Dazu zählen Mobilfunk, Festnetz, Internet und Digital-TV. Im Rahmen der Konzession zur Sicherstellung der flächendeckenden Grundversorgung ist Swisscom als Anbieterin auch in dünn besiedelten Gebieten des Landes präsent. Im Heimatmarkt ist Swisscom darüber hinaus im IT-Infrastruktur-Outsourcing und im Management von Kommunikationsinfrastrukturen aktiv. Mit der Tochtergesellschaft Fastweb, einem der grössten Anbieter von Breitband-Telekommunikationsdienstleistungen in Italien, ist Swisscom in einem der grössten Breitbandmärkte Europas vertreten. Die Swisscom gehört zu 51 Prozent der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Redaktion finanzen.net