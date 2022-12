Swisscom Aktie News: Swisscom wird am Nachmittag ausgebremst

Um 04:28 Uhr ging es für die Swisscom-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 514,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 11'207 Punkten notiert. Die Swisscom-Aktie gab in der Spitze bis auf 513,40 CHF nach. Bei 516,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 37'436 Swisscom-Aktien gekauft oder verkauft.

Swisscom-Anleger erhielten im Jahr 2017 eine Dividende von 22,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 25,00 CHF aus. Am 27.10.2022 lud Swisscom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,28 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,46 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -1,05 Prozent auf 2'731,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swisscom 2'760,00 CHF umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.02.2023 dürfte Swisscom Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 08.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Swisscom im Jahr 2024 31,02 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch