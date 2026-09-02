Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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02.09.2026 09:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom steigt am Mittwochvormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Swisscom. Zuletzt stieg die Swisscom-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 633,00 CHF.
Das Papier von Swisscom konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 633,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'322 Punkten notiert. Bei 633,00 CHF erreichte die Swisscom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 629,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Swisscom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'606 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 727,00 CHF erreichte der Titel am 10.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swisscom-Aktie derzeit noch 14,85 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 545,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 27,00 CHF. Am 06.08.2026 hat Swisscom die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,51 CHF gegenüber 5,00 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -1,95 Prozent auf 3.62 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.69 Mrd. CHF gelegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 27,74 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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