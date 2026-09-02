Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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02.09.2026 16:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von Swisscom gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Swisscom-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 634,00 CHF zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Swisscom-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 634,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'345 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Swisscom-Aktie bei 635,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 629,50 CHF. Von der Swisscom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'912 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.03.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swisscom-Aktie 14,67 Prozent zulegen. Bei 545,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,04 Prozent würde die Swisscom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 27,00 CHF, nach 26,00 CHF im Jahr 2025. Swisscom gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,51 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 3.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 27,74 CHF je Swisscom-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Swisscom am 02.09.2026
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