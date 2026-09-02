Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.09.2026 12:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittwochmittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Swisscom. Die Swisscom-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 631,50 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 631,50 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'291 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Swisscom-Aktie sogar auf 634,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 629,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'683 Swisscom-Aktien den Besitzer.
Am 10.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,00 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,12 Prozent hinzugewinnen. Am 10.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 545,00 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,70 Prozent.
Für Swisscom-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 27,00 CHF ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Swisscom am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,51 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -1,95 Prozent auf 3.62 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swisscom-Aktie in Höhe von 27,74 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swisscom-Aktie
Aktien von Swisscom, Sunrise und Co.: Mobilfunkfrequenzen kosten Telekomkonzerne mindestens 855 Millionen
SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swisscom von vor 5 Jahren verdient
SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swisscom-Investment von vor 3 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swisscom AG
|
16:29
|Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt am Nachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
12:29
|Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittwochmittag in Grün (finanzen.ch)
|
12:26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Swisscom Aktie News: Swisscom steigt am Mittwochvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Aktien von Swisscom, Sunrise und Co.: Mobilfunkfrequenzen kosten Telekomkonzerne mindestens 855 Millionen (AWP)
Analysen zu Swisscom AG
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX tiefer -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt etwas deutlicher. Die US-Aktienmärkte zeigen sich mit positiver Tendenz. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.