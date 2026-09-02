Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittwochmittag in Grün

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 631,50 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'291 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Swisscom-Aktie sogar auf 634,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 629,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'683 Swisscom-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,00 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,12 Prozent hinzugewinnen. Am 10.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 545,00 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,70 Prozent.

Für Swisscom-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 27,00 CHF ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Swisscom am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,51 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -1,95 Prozent auf 3.62 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swisscom-Aktie in Höhe von 27,74 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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