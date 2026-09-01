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Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519

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01.09.2026 09:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom am Dienstagvormittag freundlich

Swisscom Aktie News: Swisscom am Dienstagvormittag freundlich

Die Aktie von Swisscom gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Swisscom nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 627,50 CHF.

Swisscom
628.08 CHF -0.07%
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Swisscom zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 627,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'348 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Swisscom-Aktie bei 633,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 626,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'122 Swisscom-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 727,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swisscom-Aktie. Bei 545,00 CHF fiel das Papier am 10.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Swisscom seine Aktionäre 2025 mit 26,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 27,00 CHF je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Swisscom am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,51 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,00 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swisscom ein EPS in Höhe von 27,74 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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