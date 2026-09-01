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Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519

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01.09.2026 16:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom verbilligt sich am Nachmittag

Swisscom Aktie News: Swisscom verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Swisscom. Die Swisscom-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 625,00 CHF.

Swisscom
628.08 CHF -0.07%
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Um 16:28 Uhr ging es für die Swisscom-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 625,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'327 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Swisscom-Aktie bis auf 620,50 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 626,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 16'809 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swisscom-Aktie 16,32 Prozent zulegen. Am 10.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 545,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,80 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 26,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 27,00 CHF. Am 06.08.2026 äusserte sich Swisscom zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Swisscom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,51 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,00 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -1,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.62 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Swisscom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 27,74 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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