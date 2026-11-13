Swisscom-Aktie im Plus: Zusammenarbeit mit der Post beim E-Voting geplant

Der Schritt erfolgte nach einer Marktausschreibung, wie die Schweizerische Post am Donnerstag mitteilte.

Swisscom verarbeitet ab 2028 öffentliche Informationen wie Abstimmungsfragen, Termine oder Angaben zu Kandidierenden in ihren Rechenzentren in der Schweiz. Sensible Komponenten verbleiben hingegen bei der Post. Dazu zählen namentlich die elektronischen Urnen sowie alle Systeme, welche die Verifizierbarkeit der Stimmen und das Stimmgeheimnis sicherstellen.

Weder die Post noch Swisscom erhalten Zugriff auf persönliche Daten von Stimmberechtigten oder auf Stimminhalte. Sämtliche Angaben zu den Stimmberechtigten bleiben anonymisiert und alle Stimmen verschlüsselt.

Die Post bleibt zudem die alleinige Vertragspartnerin der Kantone. Auch die Gesamtverantwortung für das System, die Softwareentwicklung sowie der Quellcode liegen weiterhin bei der Post.

In den Kantone, in denen Testbetriebe laufen oder solche geplant sind, soll es wegen der Auslagerung keine Änderungen geben. An der nächsten Abstimmung am 29. November können Stimmberechtigte der Kantone Neuenburg, Luzern, St. Gallen, Graubünden und Thurgau per E-Voting teilnehmen.

Die Swisscom-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,91 Prozent auf 724,00 Franken.

Bern (awp/sda)