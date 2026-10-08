|Regelung verlängert
|
08.10.2026 16:01:00
Swisscom-Aktie im Plus: Preise für unbeleuchtete Glasfasern bleiben stabil
Die Preise, welche die Swisscom anderen Telekomanbietern für die Nutzung der unbeleuchten Glasfasern berechnet, bleiben bis Ende September 2028 unverändert.
Die bisherige Regelung läuft Ende Monat ab. Der Preisüberwacher habe nun die aktualisierten Angaben der Swisscom zu den Kosten und Einnahmen im Zusammenhang mit dem Glasfasernetz geprüft, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Newsletter des Preisüberwachers hervorgeht. Auf dieser Grundlage wurde eine Verlängerung der geltenden einvernehmlichen Regelung vereinbart.
Damit bezahlen die Swisscom-Konkurrenten wie beispielsweise Sunrise, Salt oder Init7 für die Nutzung des Swisscom-Glasfasernetzes weiterhin gleich viel wie bisher. Eine unbeleuchtete Glasfaserleitung kostet höchstens 24 Franken pro Monat (ohne Mehrwertsteuer). Der Preis ist seit 2022 unverändert.
Die neue Regelung gilt bis zum 30. September 2028. Auch die anderen einmaligen Preise wie beispielsweise die Gebühr für die Neuaufschaltung werden nicht erhöht, wie es beim Preisüberwacher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP hiess.
Wichtig für Glasfasernetze
Ab 2027 werden sich die Swisscom und der Preisüberwacher laut den Angaben zudem regelmässig über die Berechnungsmethode für die Kosten und Tarife für die unbeleuchteten Glasfasern austauschen.
Bei der unbeleuchteten Glasfaser stellt die Swisscom den anderen Telekomanbietern die reinen Leitungen zur Verfügung. Die Konkurrenten müssen dann selber ihre eigenen Infrastrukturen, namentlich die elektronischen Komponenten, einrichten.
Damit können sie beispielsweise ihre eigenen Surfgeschwindigkeiten anbieten, die sich von jenen der Swisscom unterscheiden. Dies ist laut Angaben des Preisüberwachers für den Wettbewerb unter den Telekomanbietern in der Schweiz von grosser Bedeutung.Zeitweise legt die Swisscom-Aktie im Schweizer Handel um 0,70 Prozent auf 649,50 Franken zu.
jb/tp
Bern (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.