Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’063 0.3%  SPI 21’215 0.3%  Dow 53’107 -0.5%  DAX 26’545 0.4%  Euro 0.9156 -0.2%  EStoxx50 6’285 0.3%  Gold 4’105 1.0%  Bitcoin 64’121 -2.5%  Dollar 0.8184 0.2%  Öl 97.6 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Rheinmetall345850Nestlé3886335Holcim1221405Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539ABB1222171Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Starkes drittes Quartal bei DEUTZ: Konzern blickt optimistischer auf 2026 – Aktie im Plus
JP Morgan Chase & Co.: EON SE-Aktie erhält Overweight
BeOne Medicines-Aktie im Rallymodus: Kräftiges Wachstum
QUALCOMM-Aktie bricht ein: Gewinn rückläufig, Umsatz über Prognose
Arm-Aktie nach Quartalszahlen trotz positiver Ergebnisse im Minus
Suche...
ETF Sparplan
Mehr verdient 05.11.2026 15:29:00

Swisscom-Aktie höher: Konzern steigert Gewinn trotz Umsatzrückgang

Swisscom-Aktie höher: Konzern steigert Gewinn trotz Umsatzrückgang

Bei der Swisscom treffen unterschiedliche Entwicklungen aufeinander: Während ein Geschäftsbereich weiterhin Herausforderungen mit sich bringt, gewinnt ein anderer zunehmend an Bedeutung.

Die Swisscom ist schneller unterwegs als geplant. Bereits Ende September hat der Telekomkonzern in der Schweiz die Sparziele für das Gesamtjahr übertroffen. Auch bei den Synergien in Italien ist die Swisscom gut unterwegs.

In der Schweiz hat die Swisscom in den ersten neun Monaten 61 Millionen Franken eingespart. Damit ist der Konzern schon weit über das Sparziel für das Gesamtjahr in Höhe von über 50 Millionen Franken hinausgeschossen, wie die Swisscom am Donnerstag bekannt gab. Damit hat's sich dann allerdings: "Wir erwarten im vierten Quartal praktisch keine Einsparungen mehr in der Schweiz", sagte Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann am Donnerstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.

Die Sparmassnahmen bekam das Personal zu spüren: Seit Jahresbeginn hat die Swisscom hierzulande gut 700 Stellen abgebaut. Ende September 2026 zählte der Branchenprimus noch 14'616 Vollzeitjobs in der Schweiz.

Auf der Zielgeraden

Auch in Italien ist der Konzern bei der Zusammenlegung der übernommenen Vodafone Italia mit der Mailänder Breitbandtochter Fastweb voll auf Kurs. In den ersten neun Monaten konnte der Konzern Synergien von 265 Millionen Euro herausholen.

Damit fehlen nicht mehr viel zum Jahresziel von über 300 Millionen Euro. Wenn im Schlussquartal nochmals ähnlich viele Synergien herausschauen wie bisher im Quartalsdurchschnitt, dann würden rechnerisch rund 350 Millionen Euro erreicht und das Jahresziel deutlich übertroffen. Bei der Realisierung der Synergien sei man den Plänen voraus, sagte Aeschlimann, der allerdings die Jahresziele nicht erhöhen wollte.

Die Sparmassnahmen halfen, die Folgen der Talfahrt im Telekomgeschäft abzubremsen, das unter der harten Konkurrenz leidet. So sank zwar der Umsatz von Januar bis Ende September um 2,1 Prozent auf 10,94 Milliarden Franken. Aber der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen nach Abzug der Leasingkosten (EBITDAaL) stieg um 1,5 Prozent auf 3,83 Milliarden. Unter dem Strich konnte der Konzern den Reingewinn um 2,4 Prozent auf 1,01 Milliarden Franken verbessern.

Aktie auf Höhenflug

Mit den Zahlen hat die Swisscom die Erwartungen der Analysten beim Umsatz übertroffen, bei den Gewinnzahlen allerdings etwas verfehlt. Dennoch ging der Steigflug der Aktie weiter: Die Swisscom-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 2,18 Prozent auf 726,50 CHF.

Das war der höchste Stand seit über einem Vierteljahrhundert. Im März 2000 war der Kurs mit 738,35 Franken letztmals teurer gewesen, bevor die Internetblase platzte.

Leicht positiver fürs Gesamtjahr

Für das Gesamtjahr gab sich das Management leicht optimistischer. Der Betriebsgewinn dürfte eher am oberen Rand der Zielspanne von 5,0 bis 5,1 Milliarden Franken ausfallen, weil man bei den Kosteneinsparungen in der Schweiz und Synergien in Italien voraus sei, sagte Aeschlimann. Auch die Ziele für den operativen Free Cashflow und für die Verschuldung wurden aufgebessert.

Dagegen werde beim Umsatz lediglich der untere Rand der Zielspanne von 14,7 bis 14,9 Milliarden Franken erreicht. In Italien seien die Umsätze mit IT und Geräteverkäufen leicht tiefer als erwartet, sagte Aeschlimann. Zudem drücke die Euro-Schwäche die Einnahmen aus dem Italien-Geschäft im Swisscom-Ergebnis nach unten.

Um das lahmende Firmenkundengeschäft in der Schweiz zu beschleunigen, hat der Konzern die Aufspaltung der Sparte beschlossen. Die Beratung für KI, Daten, Software und digitale Transformation wird ab April in einer eigenen Tochter zusammengefasst.

Diese erziele mit rund 1000 Angestellten einen Umsatz von etwa 270 Millionen Franken, sagte Aeschlimann. Damit entstehe eine der grössten Firmen für digitale Transformation in der Schweiz. Die Profitabilität solle circa 8 bis 12 Prozent vom Umsatz erreichen.

Bern (awp)

Weitere Links:

Swisscom-Aktie fester: Firmenkundensparte aufgespaltet - Eigene KI-Beratungstochter

Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

15:14 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
13:43 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
10:24 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industrie – Rückenwind nimmt zu/Goldminen – Rendite trotz Gegenwind
09:28 Marktüberblick: Heidelberg Materials haussiert nach Zahlen
09:21 SMI knackt 15.000er-Marke
08:19 Logo WHS Midterm-Beben: Nasdaq dreht 1.000 Punkte – SHORT-Treffer und LONG-Drama live!
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’628.55 19.90 SXBTAU
Short 15’967.44 13.85 SXJB6U
Short 16’543.07 9.00 SZBDZU
SMI-Kurs: 15’062.63 05.11.2026 15:40:48
Long 14’384.76 19.38 S1OTBU
Long 14’069.91 13.91 SABJEU
Long 13’485.75 9.00 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie verliert zweistellig: Rüstungskonzern senkt erneut die Prognose
UBS-Aktie haussiert: Kompromiss im Streit um Milliarden an Eigenkapital zeichnet sich ab
Bayer-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie
Ausblick: Rheinmetall stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Meier Tobler-Aktie knapp 20 Prozent im Plus: Übernahmeangebot aus Schweden liegt vor
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Umsatz und operativer Gewinn legen deutlich zu - Aktienrückkauf
Meier Tobler erhält öffentliches Kaufangebot von Ahlsell – Verwaltungsrat empfiehlt einstimmig die Annahme
ABB-Aktie unter Druck: China untersagt Übernahme des Robotikgeschäfts durch Softbank
Schwere Niederlage für Trump: SMI mit Rekordhoch -- DAX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- US-Börsen schliessen deutlich höher -- Asiens Börsen letztlich uneins

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.