Swisscom-Aktie freundlich: Kaufvertrag für Vodafone Italien unterschrieben

Der grösste Schweizer Telekomkonzern hat den Kaufvertrag für Vodafone Italien unterschrieben. Die Swisscom legt für den Mobilfunker 8 Milliarden Euro auf den Tisch.

Vodafone Italien solle mit der Mailänder Swisscom-Tochter Fastweb zusammengelegt werden, teilte der "blaue Riese" am Freitag in einem Communiqué mit. Dadurch entsteht der zweitgrösste Telekomanbieter Italiens hinter dem Platzhirsch TIM mit einem kombinierten Umsatz von 7,3 Milliarden Euro und einem kombinierten Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) nach Leasing von 2,4 Milliarden Euro. Der Deal war bereits Ende Februar angekündigt worden.

Vodafone Italien und Fastweb ergänzen sich gut: Während Fastweb ein Breitbandnetz hat, steuert Vodafone Italien ein Mobilfunknetz bei. Damit können die beiden Unternehmen ihre jeweiligen Schwächen auf dem italienischen Telekommarkt beheben und Kosten sparen. Denn bisher musste Fastweb für seine Mobilfunkkunden Kapazitäten bei anderen Mobilfunkanbietern dazumieten.

Neu werden die Handykunden von Fastweb mit dem Vodafone-Mobilfunknetz in Italien telefonieren. Damit kann das gemeinsame Unternehmen den Kunden Bündelangebote aus Festnetz und Mobilfunk anbieten. Mit dem Zusammenschluss von Fastweb und Vodafone Italien würden Synergien von 600 Millionen Euro pro Jahr erwartet, hiess es.

Mehr Dividende

Die Übernahme führe zu einem deutlichen Wertzuwachs. Dies wird die Swisscom-Aktionäre, und damit vor allem die Bundeskasse, freuen: Der Schweizer Telekomkonzern will die Dividende von bisher 22 Franken auf 26 Franken ab dem Jahre 2026 erhöhen. Man peile eine weitere Steigerung der Dividende in den folgenden Jahren an, hiess es weiter.

Die Übernahme werde vollständig fremdfinanziert, wodurch der Verschuldungsgrad der Swisscom zum Jahresende 2025 auf 2,6x Nettoverschuldung zum EBITDA ansteige. Gleichzeitig werde die starke Bilanz beibehalten. Die "Swisscom geht davon aus, das Unternehmensrating von 'A' beibehalten zu können", schrieb der Konzern.

Der Deal soll voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden, wenn die Regulatoren zustimmen. Eine Zustimmung der Swisscom-Aktionäre ist dagegen nicht erforderlich.

Zustimmung vom Bund

In der Politik hatte es in der letzten Zeit Kritik am Deal gegeben. Dennoch habe der Verwaltungsrat die Transaktion einstimmig genehmigt, hiess es. Damit hat auch der Vertreter des Bundes grünes Licht für den Milliardenkauf gegeben.

"Der Verwaltungsrat von Swisscom hat die Chancen und Risiken dieser Transaktion gründlich und umfassend geprüft und ist überzeugt, dass die Chancen für alle Beteiligten die Risiken einer Transaktion dieser Grössenordnung bei weitem überwiegen. Die Übernahme von Vodafone Italia steht mit den strategischen Zielen des Bundesrates für Swisscom im Einklang" erklärte Verwaltungsratspräsident Michael Rechsteiner.

Und mit Italien ist noch nicht Schluss: Die Swisscom und Vodafone Group prüfen auch eine engere Geschäftsbeziehung. Dabei geht es insbesondere um eine mögliche Zusammenarbeit - auch über Italien hinaus - in verschiedenen Bereichen wie IoT, Unternehmensdienste und -lösungen, Beschaffung, betriebliche Shared Services und Roaming.

Swisscom erfüllt laut Bundesrat Bedingungen für Vodafone-Übernahme

Der Bundesrat hat die Übernahme von Vodafone Italia durch die Swisscom "zur Kenntnis genommen". Das Unternehmen, dessen Mehrheitsaktionär der Bund ist, habe dabei alle "risikominimierenden Bedingungen erfüllt".

Der Bundesrat sei "frühzeitig über die Kaufabsicht informiert" worden, teilte dieser am Freitag mit. Die Übernahme stehe seinen strategischen Zielen nicht entgegen.

Eine der wichtigsten Erwartungen des Bundesrates sei, dass das italienische und das schweizerische Geschäft organisatorisch und strukturell getrennt blieben. Swisscom dürfe auch weiterhin keine Grundversorgungsaufträge im Ausland übernehmen, hiess es.

Für die Swisscom bedeute die Übernahme eine "Konsolidierung" ihrer italienischen Tochtergesellschaft Fastweb, die sie mit Vodafone Italia fusionieren wolle. Der Entscheid zur Transaktion liege in der Kompetenz und Verantwortung des Swisscom-Verwaltungsrates.

Unabhängig davon will der Bundesrat im Verlauf dieses Jahres Fragen zur Privatisierung oder Teilprivatisierung klären. Dies sei in den Corporate-Governance-Leitsätzen des Bundes vorgesehen.

SVP verurteilt verantwortungsloses "Auslandsabenteuer" von Swisscom

Die SVP hat die Übernahme von Vodafone Italia durch die Swisscom aufs Schärfste verurteilt. Firmen mit faktischer Staatsgarantie dürften das Geld der Steuerzahlenden nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.

Offensichtlich habe die Swisscom nicht gelernt aus der Vergangenheit, schrieb die SVP am Freitag in einer Mitteilung. Denn sie habe schon früher in Deutschland, Ungarn, Malaysia "Milliarden verlocht". Sich erneut im Ausland zu engagieren sei deshalb "im höchsten Mass verantwortungslos".

Die SVP verlangt vom Bundesrat, dem Swisscom-Management klare Grenzen zu setzen. Fahrlässiges Handels müsse er mit einer Verantwortlichkeitsklage stoppen. Und die Eignerstrategie müsse "zwingend ein Verbot von Auslandsabenteuern vorsehen".

So reagiert die Swisscom-Aktie

Die Aktien der Swisscom zeigen sich am Freitag fester. Der Telekomkonzern hat den Vertrag für den 8 Milliarden Euro schweren Kauf von Vodafone Italien nun unterschrieben. Angaben zu den erwarteten Synergien aus dem Zusammenschluss von Vodafone Italien mit der italienischen Swisscom-Tochter Fastweb und das Versprechen zu höheren Dividendenzahlungen kommen an der Börse gut an.

Zeitweise rücken die Swisscom-Aktien an der Schweizer Börse um 3,00 Prozent auf 518,90 Franken vor. Damit liegt der Kurs nun wieder in etwa auf jenem Niveau auf dem die Aktie ins Börsenjahr 2024 gestartet war.

In Analystenkreisen ist man sichtlich überrascht, dass in Sachen Vodafone Italien nun alles so schnell gegangen ist. Schliesslich stand vor allem die Schweizerische Volkspartei (SVP) dieser milliardenschweren Auslands-Übernahme von Beginn weg kritisch gegenüber. Der Bundesrat hat derweil die Übernahme "zur Kenntnis genommen". Das Unternehmen, dessen Mehrheitsaktionär der Bund ist, habe alle "risikominimierenden Bedingungen erfüllt".

Bei Analysten kommen etwa die von Swisscom im Rahmen des Zusammenschlusses in Italien erwarteten jährlichen Synergien von rund 600 Millionen Euro gut an. Die Fusion schaffe für die Swisscom beträchtliche Kostensynergien, die deutlich über den Markterwartungen liegen, schreibt Mark Diethelm von der Bank Vontobel.

Die Transaktion sei ein wichtiger Schritt für Swisscom, um profitables Wachstums zu erreichen, heisst es im Kommentar von ZKB-Analyst Christian Bader. Zwar erhöhe sich der Verschuldungsgrad der Swisscom, die Bilanz bleibe aber dennoch solide. Ein erfolgreicher Abschluss der Transaktion wäre ein "Quantensprung" für die Swisscom, der einen signifikanten Anstieg der Konsensschätzungen auslösen dürfte, so der Analyst weiter.

Positiv werden auch die Aussagen des Unternehmens zur künftigen Dividendenpolitik beurteilt. Vermutlich auch um die Gemüter der Politik in Bern zu besänftigen, will die Swisscom die Jahresdividende von bisher 22 Franken auf 26 Franken ab dem Jahre 2026 erhöhen. Und für die Folgejahre werden weitere Dividendenerhöhungen in Aussicht gestellt. In den letzten Jahren galt die Dividende in Höhe von 22 Franken stets als in Stein gemeisselt.

Die Aussagen zur geplanten Anhebung der Dividende dürfte am Markt positiv aufgenommen werden, schreibt Vontobel-Analyst Diethelm dazu. Rückblickend erweise sich nun die Angst vor negativen Folgen der Übernahme von Vodafone Italien für künftige Ausschüttungen an die Aktionäre als völlig unbegründet, ergänzt ein Marktbeobachter.

