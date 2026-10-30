Swisscom-Aktie fester: Firmenkundensparte aufgespaltet - Eigene KI-Beratungstochter

Das restliche Firmenkundengeschäft bleibt bei der bisherigen Einheit Swisscom Business Customers.

Die Neugliederung werde auf den 1. April 2027 vollzogen, sagte ein Swisscom-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Zuvor hatte das Portal "Inside Paradeplatz" darüber berichtet.

Wie viele Stellen betroffen sind, "können wir dazu nicht nennen", sagte der Sprecher weiter. Für die von einem Stellenverlust Betroffenen gebe es einen Sozialplan.

Im SIX-Handel legt die Swisscom-Aktie zeitweise um 1,6 Prozent auf 699,50 CHF zu.

jb/cg

Bern (awp)