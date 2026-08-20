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20.08.2026 19:15:36
Swisscanto-Immobilienfonds steigern Mieterträge im Halbjahr
Zürich (awp) - Der Swisscanto Real Estate Fund Responsible IFCA und der Swisscanto Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial haben in der ersten Jahreshälfte 2026 mehr eingenommen. Für das Gesamtjahr streben beide Fonds weiterhin eine attraktive Ausschüttung an.
Beim Real Estate Fund Responsible IFCA stiegen die Mieterträge auf 43,4 von 43,0 Millionen Franken, wie die Zürcher Kantonalbank am Donnerstagabend mitteilte. Dabei sei die Mietzinsausfallrate auf 1,3 von 1,5 Prozent gesunken.
Neben Mietzinsanpassungen profitierte der Fonds laut den Angaben von Mehrerträgen aus getätigten Bestandesinvestitionen. Im ersten Halbjahr 2026 sei ein Neubauprojekt in Uster abgeschlossen worden. Mit dem Neubau sei zusätzlicher Wohnraum erstellt worden. Die Anzahl der Wohneinheiten stieg von 68 auf 94.
Auch der Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial steigerte die Mieterträge, auf 18,2 von 16,6 Millionen Franken. Der Fonds habe von der auf 4,2 von 5,2 Prozent reduzierten Mietzinsausfallrate profitiert.
Der Fonds führte zudem laut den Angaben im ersten Semester eine Kapitalerhöhung im Umfang von 55,5 Millionen Franken durch. In Zusammenhang mit diesem Wachstumsschritt habe sich die Verwaltungskommission des Fonds per 1. Juli 2026 von 0,45% auf 0,40% reduziert.
rw/yz
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