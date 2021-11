Swisscanto-Immobilienfonds kauft zwei Liegenschaften

Zürich (awp) - Der Swisscanto Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial baut sein Portfolio mit zwei Liegenschaften aus. Der Fonds hat in Kreuzlingen das Einkaufszentrum Seepark und in Suhr das Gebäude des Möbelmarkts Lipo zugekauft, wie es am Montagabend in einer Mitteilung heisst.

Der Marktwert der beiden Objekte betrage 61 Millionen Franken, was einer Bruttorendite auf dem Kaufpreis von rund 4,5 Prozent entspreche, hiess es weiter. Finanzieren könne der Fonds die Zukäufe dank der zuletzt durchgeführten Kapitalerhöhung.

