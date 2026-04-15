Swisscanto erhöht Ausschüttung für Real Estate Fund Responsible IFCA

Zürich (awp) - Swisscanto hat die Ergebnisse für zwei seiner Immobilienfonds bekannt gegeben. Dabei soll die Ausschüttung für den Real Estate Fund Responsible IFCA auf 4,00 von 3,90 Franken je Anteilsschein steigen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst.

Der Fonds verzeichnete 2025 eine Gesamtperformance von 14,0 Prozent, nach bereits 22,3 Prozent im Vorjahr. Der Gesamterfolg legte entsprechend um fast ein Drittel auf 102,2 Millionen Franken zu.

Die Anlagerendite verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf nun 7,7 Prozent. Dabei hätten sowohl die Ertragsentwicklung als auch die Wertsteigerung der Liegenschaften zum erfreulichen Gesamtergebnis beigetragen, heisst es.

Konstante Ausschüttung bei Swiss Commercial

Bei Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial bleibt die Ausschüttung im Jahresvergleich konstant bei 4,15 Franken. Insgesamt habe auch dieser Fonds eine positive Entwicklung gezeigt.

So lag die Gesamtperformance bei 4,1 Prozent nach 7,5 Prozent im Vorjahr. Der Gesamterfolg stieg um rund 19 Prozent auf 23,0 Millionen Franken an. Daraus resultierte eine um 0,3 Prozentpunkte höhere Anlagerendite von 4,2 Prozent.

Ferner prüft die Fondsleitung eine Kapitalerhöhung um bis zu 56 Millionen Franken für Mai 2026. Mit dem Geld soll die Wachstumsstrategie fortgesetzt werden. Weitere Details sollen zu gegebener Zeit kommuniziert werden.

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