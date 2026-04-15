Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’220 -0.4%  SPI 18’590 -0.3%  Dow 48’394 -0.3%  DAX 24’067 0.1%  Euro 0.9226 0.2%  EStoxx50 5’940 -0.7%  Gold 4’794 -1.0%  Bitcoin 57’934 0.1%  Dollar 0.7823 0.2%  Öl 95.5 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Partners Group2460882Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220Rheinmetall345850SAP345952Roche1203204Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sind Kryptowährungen noch sicher? Google-Experten sehen Risiken durch Quantencomputer
Wie viel Verlust ein Investment in Dogecoin von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Tether: So viel hätte eine Anlage von vor 3 Jahren eingebracht
Samsung SDS-Aktie hebt ab: KKR-Einstieg sorgt für Kursfeuerwerk - auch Samsung gefragt
Ausblick: PepsiCo gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
eToro entdecken
15.04.2026 19:33:36

Swisscanto erhöht Ausschüttung für Real Estate Fund Responsible IFCA

Zürich (awp) - Swisscanto hat die Ergebnisse für zwei seiner Immobilienfonds bekannt gegeben. Dabei soll die Ausschüttung für den Real Estate Fund Responsible IFCA auf 4,00 von 3,90 Franken je Anteilsschein steigen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst.

Der Fonds verzeichnete 2025 eine Gesamtperformance von 14,0 Prozent, nach bereits 22,3 Prozent im Vorjahr. Der Gesamterfolg legte entsprechend um fast ein Drittel auf 102,2 Millionen Franken zu.

Die Anlagerendite verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf nun 7,7 Prozent. Dabei hätten sowohl die Ertragsentwicklung als auch die Wertsteigerung der Liegenschaften zum erfreulichen Gesamtergebnis beigetragen, heisst es.

Konstante Ausschüttung bei Swiss Commercial

Bei Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial bleibt die Ausschüttung im Jahresvergleich konstant bei 4,15 Franken. Insgesamt habe auch dieser Fonds eine positive Entwicklung gezeigt.

So lag die Gesamtperformance bei 4,1 Prozent nach 7,5 Prozent im Vorjahr. Der Gesamterfolg stieg um rund 19 Prozent auf 23,0 Millionen Franken an. Daraus resultierte eine um 0,3 Prozentpunkte höhere Anlagerendite von 4,2 Prozent.

Ferner prüft die Fondsleitung eine Kapitalerhöhung um bis zu 56 Millionen Franken für Mai 2026. Mit dem Geld soll die Wachstumsstrategie fortgesetzt werden. Weitere Details sollen zu gegebener Zeit kommuniziert werden.

cg/ls

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, KLA & Applied Materials mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Lam Research
✅ KLA
✅ Applied Materials

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, KLA & Applied Materials mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:21 Das neue KI-Modell von Anthropic beunruhigt Cybersecurity-Sektor
09:07 Marktüberblick: Banken gesucht
09:00 Die Zuversicht ist zurückgekehrt
07:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, KLA & Applied Materials mit François Bloch
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 24‘000-Punkte-Marke überboten
14.04.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Medmix AG
14.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Holcim, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’790.97 19.81 S0WBHU
Short 14’086.44 13.68 BLPSVU
Short 14’587.09 8.97 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’219.58 15.04.2026 17:31:43
Long 12’690.59 19.23 SKPBQU
Long 12’421.42 13.90 S9OBOU
Long 11’880.64 8.91 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Sika-Aktie dennoch im Aufwind: Jahresstart mit Umsatzrückgang
Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- SMI schliesst fester -- DAX beendet Handel über 24'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen mit Plus - Nikkei zieht stark an
Globalstar-Aktie mit Kursfeuerwerk: Übernahme durch Amazon im Blick
Quantencomputing vor dem Durchbruch? Warum NVIDIA die Aktien von D-Wave, Rigetti & Co. beflügelt
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zieht am Dienstagabend an
Novo Nordisk und OpenAI vereinbaren strategische KI-Partnerschaft - Aktie fester
Sunrise-Aktie tiefer: Technische Störung legt Kundendienst lahm
ETF-Sparplan richtig starten: Ohne typische Anfängerfehler
Ausblick: ASML präsentiert Quartalsergebnisse

Top-Rankings

KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 15: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 15: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.