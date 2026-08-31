Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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31.08.2026 09:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re legt am Vormittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Swiss Re. Im SIX SX-Handel gewannen die Swiss Re-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Das Papier von Swiss Re legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 141,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'404 Punkten liegt. Die Swiss Re-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 141,55 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 141,35 CHF. Bisher wurden via SIX SX 15'017 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 153,85 CHF. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 8,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,05 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 19,34 Prozent Luft nach unten.
Swiss Re-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,72 USD aus. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Swiss Re wird am 05.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,33 USD je Swiss Re-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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