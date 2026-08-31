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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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31.08.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Nachmittag schwächer

Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 140,30 CHF nach.

Swiss Re
140.60 CHF -0.53%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Swiss Re gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 140,30 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'289 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Swiss Re-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 140,30 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 141,35 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 249'174 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF an. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 8,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 23,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,72 USD. Im Vorjahr hatte Swiss Re 6,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Swiss Re in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF im Vergleich zu 10.22 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Swiss Re Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Re-Aktie in Höhe von 16,33 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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