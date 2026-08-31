Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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31.08.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag im Plus
Die Aktie von Swiss Re gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Swiss Re-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 141,50 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Swiss Re zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 141,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'338 Punkten notiert. Die Swiss Re-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 142,00 CHF. Bei 141,35 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 124'680 Swiss Re-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 153,85 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 114,05 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 24,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,72 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Swiss Re hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Swiss Re wird am 05.11.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Swiss Re die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,33 USD je Aktie in den Swiss Re-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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