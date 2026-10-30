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30.10.2026 09:29:00
Swiss Re Aktie News: Anleger schicken Swiss Re am Vormittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Swiss Re. Das Papier von Swiss Re konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 153,00 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Swiss Re-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 153,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'796 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Swiss Re-Aktie bei 153,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 153,30 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96'861 Swiss Re-Aktien.
Am 26.10.2026 markierte das Papier bei 154,75 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Re-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,62 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swiss Re am 23.02.2017. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Swiss Re-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,72 USD je Aktie in den Swiss Re-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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