Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag gesucht

Die Swiss Re-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 153,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'802 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swiss Re-Aktie bisher bei 153,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 319'796 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 154,75 CHF markierte der Titel am 26.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 25,65 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,62 USD. Im Vorjahr hatte Swiss Re 6,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swiss Re am 23.02.2017. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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