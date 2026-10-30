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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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30.10.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag gesucht

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Swiss Re zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Swiss Re-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 153,40 CHF.

Swiss Re
153.25 CHF 1.65%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Re-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 153,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'802 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swiss Re-Aktie bisher bei 153,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 319'796 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 154,75 CHF markierte der Titel am 26.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 25,65 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,62 USD. Im Vorjahr hatte Swiss Re 6,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swiss Re am 23.02.2017. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.1587 15.06.2029 159690232
Long 10213.333 18.12.2026 142564310
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10213.333 20.11.2026 160008752
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2471 11.50 160676855
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Long 17.0307 3.30 162067372
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0472 11.04 149457283
Short 8.8856 8.11 144201081
Short 22.7076 1.41 142861030
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Long 5 -21.23 141405082
Long 8 -13.84 142861643
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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15.10.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
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Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Swiss Re am 30.10.2026

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