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30.10.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re präsentiert sich am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Swiss Re. Das Papier von Swiss Re konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 153,35 CHF.
Die Swiss Re-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 153,35 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'816 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Swiss Re-Aktie bei 153,50 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 153,30 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 220'952 Swiss Re-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 154,75 CHF erreichte der Titel am 26.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,62 USD. Im Vorjahr erhielten Swiss Re-Aktionäre 6,30 CHF je Wertpapier. Swiss Re veröffentlichte am 23.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.22 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Swiss Re dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Re möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.
In der Swiss Re-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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