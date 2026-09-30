Swiss Re Aktie News: Swiss Re präsentiert sich am Vormittag fester

Das Papier von Swiss Re konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 141,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'008 Punkten liegt. Die Swiss Re-Aktie zog in der Spitze bis auf 141,60 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 141,25 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 13'098 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Bei 153,85 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Re-Aktie somit 7,96 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 114,05 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Verlust von 19,46 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,70 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Swiss Re am 23.02.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 10.22 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swiss Re 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Swiss Re veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Re-Gewinn in Höhe von 16,40 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Re-Aktie

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Swiss Re-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen