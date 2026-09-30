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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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30.09.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Swiss Re gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Re-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 139,15 CHF.

Swiss Re
137.17 CHF -1.35%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 139,15 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'892 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Swiss Re-Aktie bis auf 138,75 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 141,25 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 298'392 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,05 CHF. Dieser Wert wurde am 02.06.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Re-Aktie 18,04 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,70 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,57 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10.22 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swiss Re 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Swiss Re dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Re einen Gewinn von 16,40 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4267 16.06.2028 157231315
Long 12.2149 20.12.2030 159690288
Long 923.3334 16.10.2026 158828399
Typ Hebel Verfall Valor
Short 307.7778 16.10.2026 158828317
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2562 11.10 157975967
Long 11.8435 5.55 159232234
Long 24.9674 0.95 160910487
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5517 12.50 142861030
Short 10.7418 6.68 141613031
Short 15.6575 3.73 158193991
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -22.33 141404456
Long 8 -12.50 142861643
Long 12 -8.33 151264978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 14’724.29 13.90 SY7BHU
Short 15’268.03 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’649.93 01.10.2026 10:23:39
Long 13’296.17 19.48 SOB7MU
Long 12’997.69 13.69 S95BFU
Long 12’447.97 8.92 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Swiss Re am 30.09.2026

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