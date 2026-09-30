Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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30.09.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Swiss Re gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Re-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 139,15 CHF.
Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 139,15 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'892 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Swiss Re-Aktie bis auf 138,75 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 141,25 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 298'392 Swiss Re-Aktien umgesetzt.
Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,05 CHF. Dieser Wert wurde am 02.06.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Re-Aktie 18,04 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,70 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,57 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10.22 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swiss Re 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Swiss Re dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Re einen Gewinn von 16,40 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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