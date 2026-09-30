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30.09.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochmittag mit Verlusten

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Swiss Re. Der Swiss Re-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 139,75 CHF.

Swiss Re
138.47 CHF -2.18%
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Die Swiss Re-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 139,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'913 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Swiss Re-Aktie bei 139,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 141,25 CHF. Der Tagesumsatz der Swiss Re-Aktie belief sich zuletzt auf 102'629 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,85 CHF) erklomm das Papier am 10.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,09 Prozent hinzugewinnen. Am 02.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 18,39 Prozent würde die Swiss Re-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,70 USD. Im Vorjahr hatte Swiss Re 6,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Swiss Re hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,40 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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