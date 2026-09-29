Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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29.09.2026 09:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Dienstagvormittag Verlust reich
Die Aktie von Swiss Re gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 142,00 CHF.
Die Swiss Re-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 142,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'955 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Swiss Re-Aktie bei 141,90 CHF. Bei 142,45 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Swiss Re-Aktie belief sich zuletzt auf 13'344 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 153,85 CHF. 8,35 Prozent Plus fehlen der Swiss Re-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Mit Abgaben von 19,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,71 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swiss Re am 23.02.2017. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Swiss Re-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,43 USD je Swiss Re-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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