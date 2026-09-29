Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag leichter

Der Swiss Re-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 141,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'951 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Swiss Re-Aktie bis auf 140,65 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 142,45 CHF. Bisher wurden heute 132'876 Swiss Re-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,85 CHF) erklomm das Papier am 10.10.2025. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 8,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 23,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,71 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Swiss Re am 23.02.2017. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Re-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,43 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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