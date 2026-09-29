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29.09.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re verliert am Dienstagmittag

Swiss Re Aktie News: Swiss Re verliert am Dienstagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 141,75 CHF abwärts.

Swiss Re
141.65 CHF -0.81%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Re-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 141,75 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'020 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swiss Re-Aktie bisher bei 140,80 CHF. Bei 142,45 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 77'921 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,05 CHF am 02.06.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 19,54 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Re-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,71 USD belaufen. Swiss Re veröffentlichte am 23.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 10.22 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swiss Re 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Swiss Re dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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