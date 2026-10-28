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28.10.2026 09:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 150,65 CHF.
Die Swiss Re-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 150,65 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'523 Punkten steht. Bei 150,30 CHF markierte die Swiss Re-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 150,90 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 32'698 Swiss Re-Aktien.
Bei einem Wert von 154,75 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Re-Aktie 2,72 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2026 Kursverluste bis auf 114,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Swiss Re-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,62 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swiss Re am 23.02.2017. Das EPS belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.22 Mrd. CHF eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.
Experten taxieren den Swiss Re-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,72 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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