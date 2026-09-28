Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’964 0.1%  SPI 19’810 0.2%  Dow 51’493 -0.7%  DAX 25’458 0.2%  Euro 0.9458 0.2%  EStoxx50 6’316 0.2%  Gold 4’122 -3.9%  Bitcoin 69’055 -1.5%  Dollar 0.8321 0.4%  Öl 108.0 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten
SpaceX-Aktie leichter: Starship-Rakete peilt mehrfache Erdumrundung an
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus
Tesla-Aktie gibt ab: US-Autobauer erhöht Gehälter in Grünheide
Boeing-Aktie in Rot: Neue Software-Panne bei der 737 Max
Suche...
Plus500 Depot

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.09.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Montagnachmittag mit Kursplus

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Montagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Swiss Re gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Swiss Re-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 142,80 CHF nach oben.

Swiss Re
142.80 CHF 0.38%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Swiss Re-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 142,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'999 Punkten liegt. Der Kurs der Swiss Re-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 143,65 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 143,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 201'964 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 153,85 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Re-Aktie 7,74 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Re-Aktie 25,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 6,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,71 USD je Swiss Re-Aktie. Am 23.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.22 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Swiss Re die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Re-Aktie

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Swiss Re-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen

SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swiss Re von vor einem Jahr angefallen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4856 18.12.2026 154259518
Long 11.9 15.06.2029 159690231
Long 317.3333 16.10.2026 158828399
Typ Hebel Verfall Valor
Short 475.3334 16.10.2026 158828317
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4998 10.97 158244833
Long 11.2056 6.36 157689178
Long 25.0652 1.20 161113598
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.299 12.71 143508392
Short 10.1185 6.84 143762800
Short 28.8629 0.68 158193991
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -24.15 141404456
Long 8 -13.17 142861643
Long 12 -9.04 151264978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Swiss Re AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Re AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18.09.26 Swiss Re Kaufen DZ BANK
14.09.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
04.09.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
17.08.26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

17:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
13:38 BNP Paribas: Stock-Picking statt Indexinvestment
09:27 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
09:00 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
08:11 Logo WHS Börsen vor dem nächsten Showdown: PCE, NFP & Micron entscheiden über den Q4-Start
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’536.71 19.78 SGBK2U
Short 14’845.85 13.95 SGBJ3U
Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’964.34 28.09.2026 16:55:42
Long 13’401.34 19.37 SJBMDU
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.97 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Newron-Aktie rutscht kräftig ab: US-Rekrutierungsstopp für Evenamide-Studie bleibt
UBS-Aktie gewinnt: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Apple-Aktie sinkt: Patent-Urteil fordert Milliarden-Dollar-Betrag
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
Schindler-Aktie mit Plus: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.