Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Montagnachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr sprang die Swiss Re-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 142,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'999 Punkten liegt. Der Kurs der Swiss Re-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 143,65 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 143,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 201'964 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 153,85 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Re-Aktie 7,74 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Re-Aktie 25,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 6,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,71 USD je Swiss Re-Aktie. Am 23.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.22 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Swiss Re die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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