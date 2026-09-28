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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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28.09.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re zieht am Montagmittag an

Swiss Re Aktie News: Swiss Re zieht am Montagmittag an

Die Aktie von Swiss Re gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Swiss Re zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 142,70 CHF.

Swiss Re
142.50 CHF 0.17%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 142,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'975 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Swiss Re-Aktie bis auf 143,65 CHF zu. Bei 143,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112'896 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,85 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 20,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Swiss Re-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,71 USD belaufen. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,57 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 10.22 Mrd. CHF gegenüber 10.22 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Re möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

In der Swiss Re-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4882 20.12.2030 159690286
Long 12.3636 18.06.2027 154751039
Long 317 16.10.2026 158828399
Typ Hebel Verfall Valor
Short 476 16.10.2026 158828317
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4919 10.81 158244833
Long 11.1938 6.20 157689178
Long 25.7156 1.02 161113598
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3498 12.90 143508392
Short 10.2417 7.03 143762800
Short 27.9846 0.85 158193991
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -24.26 141404456
Long 8 -13.02 142861643
Long 12 -8.88 151264978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’536.71 19.24 SGBK2U
Short 14’845.85 13.67 SGBJ3U
Short 15’363.19 9.00 SGB5HU
SMI-Kurs: 13’939.62 28.09.2026 14:01:38
Long 13’401.34 19.78 SJBMDU
Long 13’088.26 13.81 S2B8UU
Long 12’537.70 9.00 BSUFMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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