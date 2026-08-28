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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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28.08.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re reagiert am Vormittag positiv

Swiss Re Aktie News: Swiss Re reagiert am Vormittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Swiss Re. Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 141,10 CHF.

Swiss Re
141.35 CHF 0.62%
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Um 09:28 Uhr stieg die Swiss Re-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 141,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'433 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Swiss Re-Aktie bis auf 141,65 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 140,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34'641 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Bei 153,85 CHF markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Kursplus von 9,04 Prozent wieder erreichen. Am 02.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 23,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,72 USD. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Swiss Re am 23.02.2017. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Swiss Re veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Re möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Re ein EPS in Höhe von 16,33 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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