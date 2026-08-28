Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagnachmittag höher

Die Swiss Re-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 141,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'406 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Swiss Re-Aktie bei 141,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 140,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 259'852 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,85 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,54 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,72 USD. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Swiss Re-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

In der Swiss Re-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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