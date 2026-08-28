Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagmittag mit Kursplus

Um 12:28 Uhr wies die Swiss Re-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 140,35 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'410 Punkten liegt. Die Swiss Re-Aktie zog in der Spitze bis auf 141,65 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Re-Aktien beläuft sich auf 135'891 Stück.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,05 CHF am 02.06.2026. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 18,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,72 USD. Am 23.02.2017 legte Swiss Re die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,57 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Swiss Re veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,33 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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