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27.10.2026 09:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Dienstagvormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 153,30 CHF.
Der Swiss Re-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 153,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'549 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Swiss Re-Aktie ging bis auf 153,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 153,05 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 24'486 Swiss Re-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,75 CHF) erklomm das Papier am 26.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,95 Prozent. Am 02.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 25,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Swiss Re-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,62 USD. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.22 Mrd. CHF eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,72 USD je Swiss Re-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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