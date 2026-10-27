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27.10.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Dienstagvormittag mit Verlusten

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Dienstagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 153,30 CHF.

Swiss Re
153.73 CHF 0.11%
Kaufen Verkaufen

Der Swiss Re-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 153,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'549 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Swiss Re-Aktie ging bis auf 153,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 153,05 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 24'486 Swiss Re-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,75 CHF) erklomm das Papier am 26.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,95 Prozent. Am 02.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 25,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Swiss Re-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,62 USD. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.22 Mrd. CHF eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,72 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.0431 16.06.2028 157231318
Long 340.7778 18.12.2026 161595567
Typ Hebel Verfall Valor
Short 1022.3334 20.11.2026 160008751
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3156 10.99 160577715
Long 12.3395 5.16 161119635
Long 20.4569 1.96 161119276
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1528 11.18 149457283
Short 9.1325 8.25 144201081
Short 23.7871 1.53 142861030
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -29.56 141404456
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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SMI-Kurs: 14’587.03 27.10.2026 11:55:41
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