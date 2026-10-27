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27.10.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re büsst am Nachmittag ein

Swiss Re Aktie News: Swiss Re büsst am Nachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Swiss Re. Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 152,50 CHF.

Swiss Re
153.41 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 152,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'596 Punkten realisiert. Der Kurs der Swiss Re-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 152,25 CHF nach. Mit einem Wert von 153,05 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 240'724 Swiss Re-Aktien.

Am 26.10.2026 markierte das Papier bei 154,75 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Re-Aktie somit 1,45 Prozent niedriger. Am 02.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Re-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,62 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swiss Re am 23.02.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.22 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.22 Mrd. CHF.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Re-Gewinn in Höhe von 16,72 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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