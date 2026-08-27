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27.08.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Swiss Re gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Swiss Re-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 140,20 CHF ab.

Swiss Re
140.37 CHF -0.27%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 140,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'434 Punkten realisiert. Bei 140,15 CHF markierte die Swiss Re-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 140,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 16'126 Swiss Re-Aktien.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,74 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2026 Kursverluste bis auf 114,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,72 USD. Im Vorjahr erhielten Swiss Re-Aktionäre 6,30 CHF je Wertpapier. Am 23.02.2017 hat Swiss Re die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Swiss Re hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Swiss Re-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,33 USD je Aktie in den Swiss Re-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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