Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.08.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re fällt am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 139,65 CHF.
Die Swiss Re-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 139,65 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'330 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swiss Re-Aktie bisher bei 139,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 140,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 340'080 Swiss Re-Aktien den Besitzer.
Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Kursplus von 10,17 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,05 CHF am 02.06.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Re-Aktie 18,33 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,72 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Swiss Re gewährte am 23.02.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Swiss Re ein EPS von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Swiss Re veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,33 USD je Swiss Re-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swiss Re-Aktie
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren verdient
Swiss Re-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt
SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swiss Re von vor einem Jahr bedeutet
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
27.08.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
27.08.26
|SLI aktuell: SLI nachmittags in Rot (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: So steht der SLI mittags (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.08.26