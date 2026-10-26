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26.10.2026 09:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 153,80 CHF abwärts.
Das Papier von Swiss Re gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 153,80 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'491 Punkten liegt. Bei 152,80 CHF markierte die Swiss Re-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 154,25 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'434 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 22.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 154,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,52 Prozent. Am 02.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Re-Aktie 34,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,62 USD. Im Vorjahr hatte Swiss Re 6,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. In Sachen EPS wurden 1,57 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 04.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,73 USD je Swiss Re-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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