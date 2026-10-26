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26.10.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Anleger schicken Swiss Re am Montagnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 153,65 CHF nach.
Die Swiss Re-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 153,65 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'524 Punkten liegt. Die Swiss Re-Aktie sank bis auf 152,70 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 154,25 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 212'660 Swiss Re-Aktien.
Bei 154,75 CHF markierte der Titel am 26.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Re-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2026 auf bis zu 114,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 25,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Swiss Re-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,62 USD ausgeschüttet werden. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.22 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,73 USD je Swiss Re-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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