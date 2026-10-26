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26.10.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Swiss Re gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 153,60 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 153,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'501 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Swiss Re-Aktie bei 152,70 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 154,25 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 122'653 Swiss Re-Aktien umgesetzt.
Am 22.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,60 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 0,65 Prozent Luft nach oben. Am 02.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,05 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 34,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,62 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Swiss Re hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 10.22 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.22 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,73 USD je Aktie in den Swiss Re-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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