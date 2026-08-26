Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochvormittag im Aufwind

Das Papier von Swiss Re legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 140,90 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'577 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swiss Re-Aktie bei 140,90 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 140,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 23'997 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,85 CHF) erklomm das Papier am 10.10.2025. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 8,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Verlust von 19,06 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,72 USD aus. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Re-Aktie

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren verdient

Swiss Re-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swiss Re von vor einem Jahr bedeutet