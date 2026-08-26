Swiss Re Aktie News: Swiss Re präsentiert sich am Nachmittag stärker

Das Papier von Swiss Re konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 140,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'580 Punkten notiert. Bei 141,25 CHF markierte die Swiss Re-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 140,30 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 253'382 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 153,85 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,31 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Re-Aktie 18,97 Prozent sinken.

Swiss Re-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,72 USD aus. Swiss Re veröffentlichte am 23.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,57 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.22 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.22 Mrd. CHF.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Swiss Re-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Re einen Gewinn von 16,33 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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