Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9387 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’613 0.4%  Bitcoin 63’343 -0.5%  Dollar 0.8052 0.0%  Öl 87.3 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Sunrise Communications138622040Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
MindMaze-Aktie: Noch im Verlust, aber riesiges Potenzia
Feintool-Aktie: Rückkehr in die Gewinnzone geschafft
Goldpreis: Warten auf Rede von Fed-Chef Kevin Warsh
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Accelleron-Aktie: Starkes Halbjahr bringt Prognose-Upgrade
Suche...

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Mittag schwächer

Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von Swiss Re gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Swiss Re-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 140,15 CHF abwärts.

Swiss Re
140.75 CHF 0.25%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die Swiss Re-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 140,15 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'589 Punkten steht. In der Spitze fiel die Swiss Re-Aktie bis auf 139,65 CHF. Bei 140,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 122'155 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 153,85 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Re-Aktie somit 8,90 Prozent niedriger. Am 02.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,05 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,62 Prozent würde die Swiss Re-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,72 USD. Im Vorjahr erhielten Swiss Re-Aktionäre 6,30 CHF je Wertpapier. Am 23.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,57 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,57 CHF je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swiss Re in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Swiss Re-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Re-Aktie

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren verdient

Swiss Re-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swiss Re von vor einem Jahr bedeutet

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2842 17.12.2027 139598100
Long 11.8945 16.06.2028 157231317
Long 939.6667 18.12.2026 141404904
Typ Hebel Verfall Valor
Short 939.6667 18.09.2026 148620515
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1766 11.54 158244834
Long 12.3702 5.47 157689178
Long 14.9228 4.08 159690633
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.964 10.93 142861030
Short 11.7517 5.20 141613031
Short 18.0795 2.35 147677736
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -23.26 141404456
Long 8 -13.90 142861616
Long 12 -8.59 151264978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Swiss Re AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten