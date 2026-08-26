Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Mittag schwächer

Um 12:28 Uhr rutschte die Swiss Re-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 140,15 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'589 Punkten steht. In der Spitze fiel die Swiss Re-Aktie bis auf 139,65 CHF. Bei 140,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 122'155 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 153,85 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Re-Aktie somit 8,90 Prozent niedriger. Am 02.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,05 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,62 Prozent würde die Swiss Re-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,72 USD. Im Vorjahr erhielten Swiss Re-Aktionäre 6,30 CHF je Wertpapier. Am 23.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,57 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,57 CHF je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swiss Re in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Swiss Re-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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