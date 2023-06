Swiss Re Aktie News: Swiss Re verliert am Montagmittag

Die Swiss Re-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 87,68 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 11'177 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Swiss Re-Aktie bei 87,24 CHF. Bei 88,44 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 96'228 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 99,68 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Re-Aktie 13,69 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,16 CHF. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Abschläge von 22,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 04.05.2023 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz lag bei 11'107,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10'620,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.08.2023 dürfte Swiss Re Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Swiss Re möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,42 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch