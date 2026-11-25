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25.11.2026 09:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re schiebt sich am Vormittag vor
Die Aktie von Swiss Re zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Swiss Re zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 153,15 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Swiss Re zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 153,15 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'858 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Swiss Re-Aktie bei 154,15 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 153,65 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 43'321 Swiss Re-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 160,45 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 114,05 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2026). Mit einem Kursverlust von 25,53 Prozent würde die Swiss Re-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Swiss Re-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,87 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Swiss Re wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Re-Anleger Experten zufolge am 18.02.2028 werfen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Re ein EPS in Höhe von 16,68 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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