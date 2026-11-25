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25.11.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Swiss Re zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Swiss Re-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 153,55 CHF nach oben.
Das Papier von Swiss Re konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 153,55 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'730 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swiss Re-Aktie bei 154,15 CHF. Mit einem Wert von 153,65 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 251'145 Swiss Re-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 160,45 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2026 auf bis zu 114,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Re-Aktie 34,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Swiss Re-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,87 USD belaufen. Swiss Re veröffentlichte am 23.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Am 18.02.2028 wird Swiss Re schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Re ein EPS in Höhe von 16,68 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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