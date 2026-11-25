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25.11.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag stärker
Die Aktie von Swiss Re zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Swiss Re-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 153,45 CHF nach oben.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 153,45 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'849 Punkten notiert. Der Kurs der Swiss Re-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 154,15 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 153,65 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 137'806 Swiss Re-Aktien.
Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 160,45 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Re-Aktie somit 4,36 Prozent niedriger. Am 02.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 25,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Swiss Re-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,87 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Swiss Re am 23.02.2017. Das EPS lag bei 1,57 CHF. Im letzten Jahr hatte Swiss Re einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Swiss Re in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF im Vergleich zu 10.22 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Re-Aktie in Höhe von 16,68 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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