Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Vormittag seitwärts

Zum Vortag unverändert notierte die Swiss Re-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 140,05 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'442 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Swiss Re-Aktie bis auf 140,55 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Swiss Re-Aktie bei 139,90 CHF. Bei 140,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Swiss Re-Aktie belief sich zuletzt auf 22'940 Aktien.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie. Bei 114,05 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Re-Aktie 22,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,72 USD. Im Vorjahr hatte Swiss Re 6,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 10.22 Mrd. CHF gegenüber 10.22 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Swiss Re dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Swiss Re-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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