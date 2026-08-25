Swiss Re Aktie News: Swiss Re zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr stieg die Swiss Re-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 140,45 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'494 Punkten steht. Bei 140,55 CHF erreichte die Swiss Re-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 140,50 CHF. Bisher wurden heute 247'083 Swiss Re-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 153,85 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 18,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Swiss Re-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,72 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swiss Re am 23.02.2017. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.22 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Swiss Re-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Experten taxieren den Swiss Re-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,33 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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